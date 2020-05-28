В США число умерших от коронавируса превысило 100 тыс.

Вспышка коронавируса нового типа в США привела к новому рекорду: количество умерших из-за вызываемого инфекцией заболевания перешагнуло 100-тысячный рубеж.

Рекордный суточный рост числа инфицированных - почти 20,6 тыс. человек - отмечен в Бразилии. Общее количество заразившихся коронавирусом в крупнейшей стране Южной Америки превысило 400 тыс. человек.

Индия, где общее количество инфицированных превысило 158 тыс. человек, практически сравнялась по этому показателю с Турцией, занимающей восьмую строчку в списке стран, наиболее затронутых коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей США, в стране из-за коронавируса умерли 100 047 человек - это самый высокий в мире показатель. Соединенные Штаты лидируют и по общему количеству заразившихся - почти 1,7 млн человек.

Бразилия из-за рекордно высоких темпов распространения инфекции в считанные дни вышла на второе место в мире по количеству инфицированных: к настоящему времени в стране выявлено почти 412 тыс. случаев заражения. За минувшие сутки в стране зарегистрировано более тысячи летальных исходов, общее количество умерших достигло 25,6 тыс. человек. По этому показателю Бразилия быстро догоняет Испанию и Францию, которые занимают соответственно пятую и четвертую строчку в списке стран с наиболее высоким числом летальных исходов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. из них умерли.