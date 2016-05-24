​В Средиземном море спасены 2 тыс. беженцев

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Средиземном море военные спасли около 2 тыс. беженцев, которые направлялись из Ливии в Европу.

Как передает Report, в понедельник, 23 мая, два итальянских военных корабля приняли около 500 беженцев на борт, еще 800 разместили корабли организации "Врачи без границ", прочие нашли временное убежище на ирландском военном судне.

Нелегальные мигранты стали чаще пользоваться морским путем переправки в Европу, особенно после того, как был закрыт их сухопутный маршрут через Балканы. В связи с этим страны Евросоюза усиливают группировку военного флота в Средиземном море. По данным ООН, сейчас в Ливии могут находиться до 1 млн. беженцев. В ЕС опасаются, что многие из них намерены попасть в Европу именно морским путем.