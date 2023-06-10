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В Сомали боевики напали на отель, есть погибшие

В Сомали боевики напали на отель, есть погибшие Вооруженная группа атаковала отель Bearl hotel на северо-востоке сомалийской столицы Могадишо.
Другие страны
10 июня 2023 г. 01:08
В Сомали боевики напали на отель, есть погибшие

Вооруженная группа атаковала отель Bearl hotel на северо-востоке сомалийской столицы Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его словам, есть убитые и раненые. На место прибыли бойцы спецназа, идет операция по спасению людей, находящихся внутри двухэтажного здания. Поступает информация о взрывах и интенсивной стрельбе.

Расположенный в фешенебельном столичном районе Лидо-бич отель популярен среди федеральных чиновников, депутатов и политиков, отмечает портал.

Власти заявили, что отель атаковали боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб".

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