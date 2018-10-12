В Сирии задержали двух несовершеннолетних из Екатеринбурга и Дагестана

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Сирии представители демократической армии страны задержали несовершеннолетнюю уроженку Екатеринбурга и девушку из Дагестана. Инцидент произошел в районе города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает telegram-канал Directorate 4, передает Report.

Задержанными оказались несовершеннолетняя Амина из Екатеринбурга и 22-летняя Халифа Саланова из Дагестана. Они пытались покинуть зону боевых действий в долине Евфрата вместе с другими детьми. Отмечается, что в 2014 году они попали террористическую организацию «Исламское государство».

Напомним, ранее сообщалось, что ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор.