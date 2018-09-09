ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в провинции Дейр эз-Зор

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Два самолёта ВВС США 8 сентября нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Как передает Report, об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — сказал он.

Савченко отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Он также напомнил, что применение подобных вооружений запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.