В Сирии и Ираке порядка 700 французов воюют на стороне ИГ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Около 700 граждан Франции воюют на стороне террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава координационной группы по борьбе с терроризмом (UCLAT) во Франции Лоик Гарнье.

"По оценкам, число французов или жителей Франции в этом районе оценивается в 700 человек, а число, предположительно, скончавшихся соотечественников — в 232", — заявил в интервьюгазете FigaroГарнье.

Он также отметил, что всего число иностранцев, вошедших в ряды ИГ на Ближнем Востоке в 2015 году, составляло около 30 тысяч. Сейчас этот показатель снизился до 12 тысяч человек. При этом, по словам Гарнье, среди них насчитывается 3000 европейцев.

Как отмечает издание, по словам Гарнье, на территории Франции находится около 200 человек, которые вернулись с мест военных действий на Ближнем Востоке и воевали там на стороне боевиков.



