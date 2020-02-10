В Сингапуре число зараженных коронавирусом достигло 45

Власти Сингапура сообщили о двух новых заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, общее число подтвержденных случаев выросло до 45.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

"Семь человек после успешного завершения курса были выписаны из Национального центра инфекционных заболеваний. Вместе с тем до семи возросло число тех, кто находится в критическом состоянии", - отметили в ведомстве. "Эксперты установили личности более тысячи человек, которые напрямую контактировали со всеми инфицированными, почти 900 из них уже были помещены под карантин", - говорится в сообщении.

Правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующий объявлению пандемии в стране. Это связано с тем, что экспертам в отдельных случаях не удается установить источники заражения.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года