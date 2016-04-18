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    В Швеции освобожден от должности министр турецкого происхождения

    Причиной послужила его встреча с бозгурдовцами и исламистскими кругами, и сравнение израильтян с фашистами

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Представляющий в коалиционном правительстве Швеции Партию зеленых Мехмет Каплан освобожден от должности министра по жилищно-коммунальным вопросам.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на прошедшей 18 апреля пресс-конференции заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

    Согласно информации, причиной освобождения министра от должности послужила его встреча с бозгурдовцами и исламистскими кругами, и сравнение израильтян с фашистами.

    В интервью местным СМИ бывший министр сказал, что Израиль обращается с палестинцами так же, как в 30-ые годы прошлого столетия фашисты поступали с евреями.

    Отметим, что Мехмет Каплан довел до внимания шведской общественности и поднял в парламенте страны вопрос об оккупации Арменией территорий Азербайджана и более миллиона беженцев. 

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