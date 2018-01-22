В штате Нью-Йорк за год произошло более 2,7 тысяч инцидентов со стрельбой

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Преступления с использованием огнестрельного оружия ежегодно наносят ущерб американскому штату Нью-Йорк в размере 5,6 млрд долларов США, передает Report со ссылкой на издание NY Daily News.

В статье американского издания отмечается, что за год в штате происходит более 2,7 тысяч инцидентов со стрельбой, из которых свыше 400 заканчиваются убийством, около 1,5 тысяч - огнестрельными ранениями. Кроме того, в Нью-Йорке ежегодно регистрируется более 100 случаев случайной стрельбы.

По оценкам экспертов, в сумму ущерба входят 2,1 млрд долларов медицинских и судебных издержек. При этом большая часть жертв инцидентов со стрельбой (до 85%) не имеют страховки. Кроме того, снижение уровня жизни в штате из-за криминальной обстановки наносит ущерб в 3,6 млрд долларов.