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В Шри-Ланке оппозиционный кандидат выиграл президентские выборы

​В Шри-Ланке оппозиционный кандидат выиграл президентские выборы

Кандидат от оппозиционного Народного фронта Шри-Ланки Готабая Раджапакса получил большинство голосов на прошедших в субботу президентских выборах в Шри-Ланке.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на телеканал NDTV. По данным, его главный соперник, кандидат от правящей Объединенной национальной партии Саджит Премадаса уже заявил, что признает поражение и "уважает решение народа".

По предварительной информации, Раджапакса получил 53-54% голосов. Ожидается, что избранный президент будет приведен к присяге в начале предстоящей недели. Глава этого островного государства избирается на пятилетний срок.

Выборы прошли на фоне политической нестабильности, осложненной обстановкой в сфере безопасности.

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