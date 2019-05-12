В Шри-Ланке арестован исламский богослов за помощь террористам

Полиция Шри-Ланки арестовала 60-летнего исламского богослова Мухаммеда Алияра, который связан с террористом, организовавшим взрывы на острове, где погибли сотни человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление полицейского управления страны.

Алияр по образованию теолог, он основал Центр исламского вероучения в городе Каттанкуду.

Стражи порядка считают, что Алияр участвовал в переводе финансовых средств для деятельности группировки Хашима.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов.