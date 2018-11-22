В Шотландии вооруженный ножом мужчина напал на психиатрическую больницу

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Полицейские оцепили психиатрическую клинику в городе Эр на юго-западе Шотландии из-за нападения неизвестного с ножом на медсестру рядом с медицинским учреждением, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, на месте находится большое число полицейских, небо над местом происшествия патрулирует вертолет.

"Из-за инцидента на территории больницы Эйлса территория [этой больницы] и общежития университетского госпиталя Эр полностью оцеплены", - приводит издание слова представителя местной службы здравоохранения.

Информации о личности нападавшего и возможных мотивах его действий не приводится.