В школе в США произошла стрельба

Инцидент со стрельбой произошел в школе в Нэшвилле, штат Теннесси, есть многочисленные жертвы.

Инцидент со стрельбой произошел в школе в Нэшвилле, штат Теннесси, есть многочисленные жертвы.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник департамент пожарной безопасности города.

"Мы принимаем меры в связи с необезвреженным преступником в школе на бульваре Бартон-хиллс. Мы можем подтвердить, что есть многочисленные пострадавшие", - говорится в сообщении.

Официальной информации о погибших на данный момент нет.

Стрелявший убит в перестрелке с полицией, сообщил полицейский департамент Нэшвилла. "Полиция приняла меры в отношении нападавшего, который в результате погиб", - говорится в сообщении в Twitter полицейского департамента.