О нас

В школе в США произошла стрельба

В школе в США произошла стрельба Инцидент со стрельбой произошел в школе в Нэшвилле, штат Теннесси, есть многочисленные жертвы.
Другие страны
27 марта 2023 г. 20:33
В школе в США произошла стрельба

Инцидент со стрельбой произошел в школе в Нэшвилле, штат Теннесси, есть многочисленные жертвы.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник департамент пожарной безопасности города.

"Мы принимаем меры в связи с необезвреженным преступником в школе на бульваре Бартон-хиллс. Мы можем подтвердить, что есть многочисленные пострадавшие", - говорится в сообщении.

Официальной информации о погибших на данный момент нет.

Стрелявший убит в перестрелке с полицией, сообщил полицейский департамент Нэшвилла. "Полиция приняла меры в отношении нападавшего, который в результате погиб", - говорится в сообщении в Twitter полицейского департамента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da məktəbdə atışma olub

Другие новости из категории

Посольство Израиля в Баку приостановило деятельность из-за призыва профсоюза выйти на протесты
Посольство Израиля в Баку приостановило деятельность из-за призыва профсоюза выйти на протесты
27 марта 2023 г. 20:51
Канада обновила список антииранских санкций
Канада обновила список антииранских санкций
27 марта 2023 г. 19:42
Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе до лета
Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе до лета
27 марта 2023 г. 19:34
Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим
Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим
27 марта 2023 г. 19:20
Литва планирует узаконить двойное гражданство
Литва планирует узаконить двойное гражданство
27 марта 2023 г. 19:00
Всемирный банк считает, что мировую экономику может ждать потерянное десятилетие
Всемирный банк считает, что мировую экономику может ждать "потерянное десятилетие"
27 марта 2023 г. 18:48
Глава МАГАТЭ вместе с Зеленским осмотрели повреждение Днепровской ГЭС
Глава МАГАТЭ вместе с Зеленским осмотрели повреждение Днепровской ГЭС
27 марта 2023 г. 17:49
Еврокомиссия рефинансирует 1 млрд евро расходов стран-членов ЕС на боеприпасы
Еврокомиссия рефинансирует 1 млрд евро расходов стран-членов ЕС на боеприпасы
27 марта 2023 г. 17:16
Япония призовет Китай действовать ответственно касательно Украины
Япония призовет Китай "действовать ответственно" касательно Украины
27 марта 2023 г. 17:02
Чехия предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО в 2024 году
Чехия предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО в 2024 году
27 марта 2023 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi