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В Бельгии досрочно освободили священника, убившего более 10 человек

В Бельгии досрочно освободили священника, убившего более 10 человек Бельгийский священник Иво Поппе, осужденный за убийство более 10 человек, включая свою мать, освобожден досрочно по состоянию здоровья, проведя в заключении 6 лет вместо 27.
Другие страны
3 мая 2024 г. 23:08
В Бельгии досрочно освободили священника, убившего более 10 человек

Бельгийский священник Иво Поппе, осужденный за убийство более 10 человек, включая свою мать, освобожден досрочно по состоянию здоровья, проведя в заключении 6 лет вместо 27.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила бельгийская газета De Standaard.

Суд принял решение освободить осужденного 1 февраля 2018 года 61-летнего (на тот момент) Поппе, в связи с тем, что в заключении он "не мог получить адекватного лечения рака простаты", которым преступник страдал уже на момент заключения под стражу. Он уже покинул тюрьму в сопровождении жены, отсидев 6 лет и 3 месяца из своего 27 летнего срока.

Иво Поппе бельгийские СМИ прозвали "диаконом смерти", его судебный процесс длился более четырех лет.

В конце 2013 года стали известны факты о священнике церкви города Вевельгем на западе Бельгии, который сам рассказал психиатру, как "проводил эвтаназию десяткам людей", пока работал в больнице Синт-Йорис в Менене в качестве медбрата. Он делал это, среди прочего, путем введения большого количества воздуха в вены. По его собственному признанию, на убийство его толкало ощущение власти, которые он испытывал в эти моменты.

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Версия на азербайджанском языке Belçikada 10-dan çox adamı qətlə yetirmiş keşiş vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb

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