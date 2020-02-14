В Шанхае вылеченные от коронавируса сдают кровь больным

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Двадцать восемь человек выписались из больниц китайского города Шанхай cегодня после лечения от нового коронавируса, шестеро из них вызвались добровольно сдать кровь больным, передает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Отмечается, что методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения больных в Китае. Эксперты объясняют, что в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом.

"Перед тем, как я покинул больницу, медсестра спросила меня, не хочу ли я сдать кровь для лечения и исследования болезни. Я подумал, что у меня есть отличная возможность помочь другим после того, как помогли мне. Теперь, когда я выздоровел, в моей крови содержатся антитела, которые могут помочь тем, кто находится в тяжелом состоянии, в борьбе с вирусом", - сообщил один из доноров.

По словам представителя местного минздрава, из больниц Шанхая на данный момент выписалось 90 пациентов с коронавирусом. Он добавил, что в 90% подтвержденных случаев заражения коронавирусом для лечения пациентов в Шанхае применяются методики традиционной китайской медицины.