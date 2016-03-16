В Северной Корее американский студент приговорен к 15 годам за кражу агитплаката - ФОТО

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Суд в Северной Корее приговорил к 15 годам принудительных работ студента из США, обвиненного в антигосударственной деятельности, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По информации китайских СМИ, 21-летний американец Отто Вормбир признался, что украл политический плакат со стены в отеле в Пхеньяне.

Американский студент посещал КНДР в составе туристической группы, которая приехала в Северную Корею на новогодние праздники. Он был задержан 2 января 2016 года: его сняли с борта самолета перед самым отлетом в Пекин.

В конце февраля Вормбир выступил перед группой северокорейских и иностранных журналистов в столице КНДР. Он рассказал, что унес плакат с политическим лозунгом по просьбе прихожанина своей церкви. По словам студента, в обмен ему предложили подержанную машину стоимостью 10 000 долларов.