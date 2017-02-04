300 тысяч человек вышли на акцию протеста в Бухаресте

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 300 тысяч человек вышли улицы Бухареста на акцию протеста.

Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

В столице Румынии четвертый день проходят антиправительственные акции. Участники протеста не согласны с изменениями Уголовного кодекса страны.

Отмечается, что протестующие собрались у здания правительства страны.

Ранее правительство постановило освободить от уголовной ответственности тех чиновников, кто похитил менее 50 тысяч долларов.