300 тысяч человек вышли на акцию протеста в Бухаресте

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 300 тысяч человек вышли улицы Бухареста на акцию протеста.
Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
В столице Румынии четвертый день проходят антиправительственные акции. Участники протеста не согласны с изменениями Уголовного кодекса страны.
Отмечается, что протестующие собрались у здания правительства страны.
Ранее правительство постановило освободить от уголовной ответственности тех чиновников, кто похитил менее 50 тысяч долларов.
News DepartmentАвтор новости
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