В Румынии более 400 тысяч человек требуют отставки правительства

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Порядка 400 тысяч человек вышли на улицы Румынии в шестой день антиправительственных протестов.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабмин Румынии отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

Манифестанты утверждают, что не верят правительству, и требуют его отставки. Люди подчеркивают, что не прекратят протесты, пока не добьются отставки кабмина. Протестующие исполнили гимн Румынии. В руках у манифестантов государственные флаги страны и плакаты с лозунгами против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгней.