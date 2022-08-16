В результате стрельбы возле больницы в Теннесси пострадали шесть человек

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы возле Северной методистской больницы в Мемфисе, штат Теннесси, США.

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы возле Северной методистской больницы в Мемфисе, штат Теннесси, США.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает CNN со ссылкой на медиков и правоохранителей.

По данным полиции, огонь открыли неизвестные в черном внедорожнике. При этом трое пострадавших задержали, «поскольку у них был угнанный автомобиль», добавили в правоохранительных органах.

Медики рассказали, что четверо пострадавших остаются в критическом состоянии.

Накануне сообщалось о подобном инциденте в американском штате Иллинойс, где три человека были ранены в результате стрельбы неподалеку от парка развлечений Six Flags. По данным полиции, белый седан въехал на территорию парковки парка. Подозреваемые вышли из машины и открыли огонь, после чего сели обратно и скрылись в неизвестном направлении. Двух пострадавших госпитализировали, третий отказался ехать в больницу.