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У первой леди США диагностирован коронавирус

У первой леди США диагностирован коронавирус У первой леди США Джилл Байден диагностирован COVID-19.
Другие страны
16 августа 2022 г. 17:49
У первой леди США диагностирован коронавирус

У первой леди США Джилл Байден диагностирован COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила директор по связям с общественностью Элизабет Александер.

В рамках регулярного тестирования в понедельник первая леди сдала тест, результаты которого оказались отрицательными. Но поздно вечером у нее начались симптомы простуды. По словам пресс-секретаря, Джилл Байден снова получила отрицательный результат на экспресс-тест на антиген, но ПЦР-тест оказался положительным.

Белый дом заявил во вторник, что президент Джо Байден дал отрицательный результат на COVID-19.

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