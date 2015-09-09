В результате возгорания самолета в аэропорту Лас-Вегаса пострадали 14 человек -ВИДЕО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 14 человек пострадали в результате возгорания пассажирского самолета British Airways в аэропорту американского Лас-Вегаса, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Boeing 777 с 159 пассажирами и 13 членами экипажа загорелся перед взлетом, все находившиеся на борту были эвакуированы. Самолет направлялся в Лондон.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Часть аэропорта закрыта, что может вызвать задержки рейсов. Причина возгорания выясняется.