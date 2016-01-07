В результате теракта в тренировочном лагере сил безопасности в Ливии погибли 65 человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 65 человек погибли в результате теракта на территории полицейского тренировочного лагеря в ливийском городе Злитен в 160 км к востоку от Триполи, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Теракт осуществлен с использованием заложенной в грузовик бомбы.

По информации канала Al Arabiya, пострадали еще десятки человек, в том числе гражданские.

Раненых доставляют в больницу в соседнем городе Мисрата.