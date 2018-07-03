 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате проливных дождей в Пакистане погибли 10 человек

    © AFP

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибло в результате муссонных ливней, обрушившихся на город Лахор на северо-востоке Пакистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в  службе спасения страны.

    По его данным, в половине случаев жертвы были вызваны обрушением крыш, не выдержавших напор стихии. Два человека погибли от удара током после обрыва линий электропередач.

    Кроме того, в ряде городов провинции из-за ливней подтоплены жилые кварталы. Также сообщается об ущербе городской системе канализации и стока ливневых вод.

    За последние сутки в Лахоре выпало порядка 252 мм осадков при месячной норме для июля в 202,1 мм. При этом отмечается, что ливни не прекращаются на всей территории провинции Пенджаб.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi