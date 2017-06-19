Число жертв пожара в высотном жилом здании в Лондоне достигло 79 человек

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В результате пожара в высотном жилом здании “Grenfell Tower" в Лондоне погибли 79 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в полиции Лондона.

В полиции уточнили, что за последнее время удалось обнаружить еще пять тел людей, числившихся пропавшими без вести.

Следователи убеждены, что данные о погибших еще изменятся, но сомневаются, что значительно. По их словам, операцию по извлечению тел из сгоревшего здания вряд ли удастся завершить меньше чем за несколько недель.

Пожар в 24-этажном здании “Grenfell Tower" в районе Северный Кенсингтон начался в ночь 14 июня. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

С огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.