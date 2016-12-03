В результате нападения в кафе в столице Швеции погибли 2 человека

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Два человека погибли и один пострадал после того, как неизвестные открыли стрельбу в одном из кафе на севере Стокгольма в пятницу вечером,

Как передает Report, об этом сообщает The Local.

По ее данным, жертвами нападения в кафе в Стокгольме, предположительно, стали братья. Четверо подозреваемых скрылись с места происшествия на белом автомобиле с тонированными стеклами, отмечает газета.

Обстоятельства и мотивы инцидента пока неизвестны.

Полиция начала расследование происшествия.