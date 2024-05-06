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Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих на юге сектора Газа

Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих на юге сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель трех военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.
Другие страны
6 мая 2024 г. 08:03
Армия Израиля сообщила о гибели трех военнослужащих на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель трех военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссыклой на ТАСС, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, два 19-летних сержанта и один 21-летний военнослужащий были убиты в результате ракетного обстрела района Керем-Шалом, осуществленного боевиками ХАМАС со стороны Рафаха. Еще 11 военнослужащих получили ранения.

С учетом последних данных число погибших израильских военных с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 266. Общее число убитых военнослужащих за время нового витка палестино-израильского конфликта составило, по данным армейской пресс-службы, уже 611.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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