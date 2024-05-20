К месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели

Турецкий БПЛА Bayraktar Akinci обнаружил "источник тепла", которым, предположительно, могут быть обломки вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрагима Раиси.

Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту возможного падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси.

Как передает Report , об этом сообщает иранское информационное агентство Press TV.

"Спасательные бригады движутся к месту возможного падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Раиси", - говорится в сообщении.

04:55

Турецкий БПЛА Bayraktar Akinci обнаружил "источник тепла", которым, предположительно, могут быть обломки вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрагима Раиси.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Anadolu.

Турецкая сторона предоставила координаты предполагаемого места аварии иранским властям.

Информацию о возможном обнаружении обломков, как сообщает телеканал Press TV, подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла, предположительно, обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана", - говорится в сообщении.