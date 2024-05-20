К месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели

Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту возможного падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси.
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"Спасательные бригады движутся к месту возможного падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Раиси", - говорится в сообщении.
Турецкий БПЛА Bayraktar Akinci обнаружил "источник тепла", которым, предположительно, могут быть обломки вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрагима Раиси.
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Турецкая сторона предоставила координаты предполагаемого места аварии иранским властям.
Информацию о возможном обнаружении обломков, как сообщает телеканал Press TV, подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла, предположительно, обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана", - говорится в сообщении.