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К месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели

К месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели Турецкий БПЛА Bayraktar Akinci обнаружил "источник тепла", которым, предположительно, могут быть обломки вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрагима Раиси.
В регионе
20 мая 2024 г. 05:03
К месту возможного падения вертолета Раиси выдвинулись спасатели

Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту возможного падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси.

Как передает Report, об этом сообщает иранское информационное агентство Press TV.

"Спасательные бригады движутся к месту возможного падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Раиси", - говорится в сообщении.

04:55

Турецкий БПЛА Bayraktar Akinci обнаружил "источник тепла", которым, предположительно, могут быть обломки вертолета, перевозившего президента Ирана Ибрагима Раиси.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Anadolu.

Турецкая сторона предоставила координаты предполагаемого места аварии иранским властям.

Информацию о возможном обнаружении обломков, как сообщает телеканал Press TV, подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла, предположительно, обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Xilasedicilər Rəisinin helikopterinin düşdüyü yerə doğru irəliləyiblər

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