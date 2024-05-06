Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии возросло до 75

По меньшей мере 75 человек погибли в результате сильных наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

По меньшей мере 75 человек погибли в результате сильных наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в последнем докладе Агентства гражданской обороны.

Ранее сообщалось о 66 погибших.

Согласно информации, без вести пропали не менее 103 человек, свыше 107 тыс. человек были эвакуированы в безопасные районы.

От дождей и урагана пострадали более 780 тыс. жителей, стихией затронуты 334 муниципалитета, что соответствует более 66% всех городов Риу-Гранди-ду-Сул. Отмечается, что тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома на лодках или залезть на крыши в надежде, что их спасут на вертолетах.