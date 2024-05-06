О нас

Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии возросло до 75

Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии возросло до 75 По меньшей мере 75 человек погибли в результате сильных наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.
Другие страны
6 мая 2024 г. 06:50
Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии возросло до 75

По меньшей мере 75 человек погибли в результате сильных наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в последнем докладе Агентства гражданской обороны.

Ранее сообщалось о 66 погибших.

Согласно информации, без вести пропали не менее 103 человек, свыше 107 тыс. человек были эвакуированы в безопасные районы.

От дождей и урагана пострадали более 780 тыс. жителей, стихией затронуты 334 муниципалитета, что соответствует более 66% всех городов Риу-Гранди-ду-Сул. Отмечается, что тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома на лодках или залезть на крыши в надежде, что их спасут на вертолетах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi