Число погибших из-за наводнений на юге Бразилии возросло до 75

По меньшей мере 75 человек погибли в результате сильных наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.
Как передает
Ранее сообщалось о 66 погибших.
Согласно информации, без вести пропали не менее 103 человек, свыше 107 тыс. человек были эвакуированы в безопасные районы.
От дождей и урагана пострадали более 780 тыс. жителей, стихией затронуты 334 муниципалитета, что соответствует более 66% всех городов Риу-Гранди-ду-Сул. Отмечается, что тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома на лодках или залезть на крыши в надежде, что их спасут на вертолетах.