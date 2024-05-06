В США допустили отправку войск в Украину

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким мнением он поделился в интервью телеканалу CBS.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих", - сказал он.

Джеффрис также утверждал, что в Республиканской партии набирает обороты пророссийская фракция, которую он обвинил в задержке согласования дополнительного финансирования на военные нужды Киева. По его мнению, эта фракция "не хочет поддерживать Украину и считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов".

Он полагает, что возглавляет эту фракцию член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.