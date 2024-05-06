Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля Рафах и переговоры с ХАМАС

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, они обсудили переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников и ситуацию в Рафахе на юге сектора Газа.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, они обсудили переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников и ситуацию в Рафахе на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр обороны Ллойд Остин сегодня поговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, чтобы обсудить текущие переговоры по заложникам, усилия по оказанию гуманитарной помощи и Рафах", - говорится в его письменном заявлении.

Райдер отметил, что глава Пентагона подчеркнул в разговоре позицию США о том, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского палестинского населения и поддержанию потока гуманитарной помощи.

Ранее египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" выступил с утверждением, что участники последнего раунда переговоров между Израилем и ХАМАС об установлении перемирия в секторе Газа, проходившего в Каире, достигли "серьезного прогресса".

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна готова к временному перемирию с движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания также выражал стремление достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в секторе Газа.