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Директор ЦРУ экстренно направился в Катар для переговоров по перемирию в Газе

Директор ЦРУ экстренно направился в Катар для переговоров по перемирию в Газе Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в экстренном порядке направился в Катар, где проведет встречу с премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе
Другие страны
6 мая 2024 г. 00:14
Директор ЦРУ экстренно направился в Катар для переговоров по перемирию в Газе

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в экстренном порядке направился в Катар, где проведет встречу с премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.

"Бернс направляется в Доху для экстренной встречи с катарским премьер-министром, целью которой станет оказание максимального давления на Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС для продолжения переговоров", - приводит агентство слова источника.

Ранее египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" выступил с утверждением, что участники последнего раунда переговоров об установлении перемирия в секторе Газа, проходившего в Каире, достигли "серьезного прогресса".

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна готова к временному перемирию с движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания также выражал стремление достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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