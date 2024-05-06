В Мексике на дне колодца обнаружили тела пропавших туристов из США и Австралии

Обнаруженные на дне колодца в мексиканском штате Нижняя Калифорния тела с огнестрельными ранениями принадлежат пропавшим туристам из США и Австралии.

Обнаруженные на дне колодца в мексиканском штате Нижняя Калифорния тела с огнестрельными ранениями принадлежат пропавшим туристам из США и Австралии.

Как передает Report , об этом сообщила губернатор региона Марина дель Пилар на своей странице в соцсети Х.

"Генеральная прокуратура штата Нижняя Калифорния сообщает, что семьи пропавших иностранных граждан подтвердили личности погибших, обнаруженных к югу от города Энсенада", - написала глава штата.

При этом губернатор добавила, что "Нижняя Калифорния есть и будет оставаться штатом с безопасным туризмом для тысяч людей, приезжающих со всей страны и со всего мира".

Местные СМИ сообщают со ссылкой на прокурора, что иностранные туристы находились в палаточном лагере, когда на них напали грабители с целью украсть принадлежащий им автомобиль. Серферы оказали сопротивление, после чего нападавшие выхватили оружие и открыли огонь. "Видя, что ограбление вышло из-под контроля, они попытались избавиться от тел, сбросив их в колодец", - отметила прокурор штата Мария Елена Андраде.

По подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали трех мужчин.