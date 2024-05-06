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Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу США милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу.
Другие страны
6 мая 2024 г. 06:17
Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

США милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил президент республики Николас Мадуро в видеообращении, которое приводит вице-президент Делси Родригес на своей странице в соцсети Х.

Венесуэльский лидер утверждал, что в Гайане уже развернуты 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования ВС США.

"Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона", - указала Родригес.

В своем аккаунте она разместила видео, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро в беседе с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом указал, что "Гайану превратили в эпицентр угрозы миру в Латинской Америке и Венесуэле".

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Версия на азербайджанском языке Maduro ABŞ-nin Qayananı Venesuelaya hücum etməyə hazırladığını açıqlayıb

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