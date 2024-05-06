Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу

США милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу.
Как передает
Венесуэльский лидер утверждал, что в Гайане уже развернуты 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования ВС США.
"Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона", - указала Родригес.
В своем аккаунте она разместила видео, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро в беседе с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом указал, что "Гайану превратили в эпицентр угрозы миру в Латинской Америке и Венесуэле".