О нас

На Тайване ввели контроль за экспортом нитроцеллюлозы для пресечения поставок в РФ

На Тайване ввели контроль за экспортом нитроцеллюлозы для пресечения поставок в РФ Власти Тайваня ввели контроль на поставки нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,2% для предотвращения ее экспорта в Россию.
Другие страны
6 мая 2024 г. 03:16
На Тайване ввели контроль за экспортом нитроцеллюлозы для пресечения поставок в РФ

Власти Тайваня ввели контроль на поставки нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,2% для предотвращения ее экспорта в Россию.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Управление международной торговли при экономическом ведомстве указало, что на Тайване не производится нитроцеллюлоза с высоким содержанием азота (более 12,2%), которая может использоваться для производства оружейного пороха. Кроме того, сведений о таких поставках за рубеж у управления нет.

Ведомство сообщило, что мировые продажи нитроцеллюлозы с низким содержанием азота (менее 12,2%) в 2023 году достигли около $836 млн, доля Тайваня составила около $43,8 млн (лишь 5,2%). Крупнейшими импортерами тайваньской нитроцеллюлозы в прошлом году стали Вьетнам, США и Малайзия - в общей сложности на эти три страны пришлось около 47% экспорта. Доля Турции составила лишь 3,1%, это химическое соединение не поставлялось ни в Россию, ни в Беларусь.

В конце марта американская газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что Тайвань поставляет в РФ нитроцеллюлозу через посредников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Директор ЦРУ экстренно направился в Катар для переговоров по перемирию в Газе
Директор ЦРУ экстренно направился в Катар для переговоров по перемирию в Газе
6 мая 2024 г. 00:14
Число жертв наводнений в Кении достигло 228
Число жертв наводнений в Кении достигло 228
5 мая 2024 г. 22:46
СМИ: РФ поставила в Нигер военную технику
СМИ: РФ поставила в Нигер военную технику
5 мая 2024 г. 22:25
На переговорах по Газе в Каире достигнут значительный прогресс
На переговорах по Газе в Каире достигнут значительный прогресс
5 мая 2024 г. 21:52
В России трое детей упали с аттракциона во время движения
ВидеоВ России трое детей упали с аттракциона во время движения
5 мая 2024 г. 21:39
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
5 мая 2024 г. 20:57
Финляндия хочет построить завод по производству тротила из-за дефицита взрывчатки
Финляндия хочет построить завод по производству тротила из-за дефицита взрывчатки
5 мая 2024 г. 20:03
ОАЭ доставили в сектор Газа 400 тонн гуманитарной помощи
ОАЭ доставили в сектор Газа 400 тонн гуманитарной помощи
5 мая 2024 г. 19:21
Атаки на энергообъекты причинили Украине ущерб в $1 млрд
Атаки на энергообъекты причинили Украине ущерб в $1 млрд
5 мая 2024 г. 18:41
ОАЭ планирует вложить миллиарды долларов в проекты Бразилии по биотопливу
ОАЭ планирует вложить миллиарды долларов в проекты Бразилии по биотопливу
5 мая 2024 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi