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Президент Лаоса совершит визит в Россию 7-11 мая

Президент Лаоса совершит визит в Россию 7-11 мая Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит с визитом Россию с 7 по 11 мая.
Другие страны
6 мая 2024 г. 09:09
Президент Лаоса совершит визит в Россию 7-11 мая

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит с визитом Россию с 7 по 11 мая.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД республики.

"В ответ на приглашение президента России Владимира Путина президент Тхонглун Сисулит возглавит высокопоставленную лаосскую делегацию, которая будет находиться с визитом в России с 7 по 11 мая", - говорится в сообщении.

Визит направлен на укрепление отношений и сотрудничества и приурочен к 30-летию подписания Договора об основах дружественных отношений между Лаосом и Россией. Лаосский лидер в качестве почетного гостя примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 79-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, уточнил МИД.

Предыдущая встреча президентов России и Лаоса состоялась 17 октября 2023 года в Пекине, куда они прибыли для участия в международном форуме "Один пояс - один путь".

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Версия на азербайджанском языке Laos Prezidenti Rusiyaya səfər edəcək
Версия на английском языке President of Laos to visit Russia on May 7-11

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