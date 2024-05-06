В Берлине третьи сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе Diehl

Пожарная служба Берлина продолжает работу на горящем третий день предприятии Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group.
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По словам представителя пожарной службы, десять пожарных охраняют завалы на месте инцидента. Он добавил, что горение продолжается, а осуществлять доставку воды к местам воспламенения невозможно. Специализированные организации начнут сносить остатки здания в понедельник.
Берлинские правоохранительные органы пока не могут назвать точную причину пожара на территории предприятия Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group.
Ранее представитель полиции Берлина заявил ТАСС, что расследование причины пожара находится на начальном этапе из-за того, что тушение продолжается.
Напомним, что пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl возник 3 мая.