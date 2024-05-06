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В Берлине третьи сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе Diehl

В Берлине третьи сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе Diehl Пожарная служба Берлина продолжает работу на горящем третий день предприятии Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group.
Другие страны
6 мая 2024 г. 04:07
В Берлине третьи сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе Diehl

Пожарная служба Берлина продолжает работу на горящем третий день предприятии Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Tagesspiegel.

По словам представителя пожарной службы, десять пожарных охраняют завалы на месте инцидента. Он добавил, что горение продолжается, а осуществлять доставку воды к местам воспламенения невозможно. Специализированные организации начнут сносить остатки здания в понедельник.

Берлинские правоохранительные органы пока не могут назвать точную причину пожара на территории предприятия Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group.

Ранее представитель полиции Берлина заявил ТАСС, что расследование причины пожара находится на начальном этапе из-за того, что тушение продолжается.

Напомним, что пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl возник 3 мая.

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