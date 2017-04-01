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    В пригороде Парижа прогремел взрыв, около двадцати человек пострадали

    Причиной взрыва был не теракт, а несчастный случай

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сильный взрыв, причиной которого, предварительно, был не теракт, произошел в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа, около 20 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Express.

    По информации газеты Parisien, за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока.

    Взрыв раздался около 17.30 местного времени (19.30 по Баку) в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

    Согласно информации издания, причиной взрыва был не теракт, а несчастный случай. На месте инцидента работают полиция и спасатели.

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