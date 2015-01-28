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    ​В Подмосковье мать и трое детей попали под поезд

    Женщина и годовалый ребенок погибли на месте, двое других детей были госпитализированы

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Московской области вблизи станции Томилино мать и трое ее детей попали под электричку.

    Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, женщина и годовалый ребенок погибли на месте, двое других детей – мальчики трех и шести лет – были госпитализированы.

    На месте происшествия работают полицейские и спасательные службы.

    По данным ведомства, 36-летняя женщина с тремя детьми переходила пути вне зоны установленного перехода, вблизи проходящего поезда. В результате она и ее годовалый ребенок погибли на месте происшествия. Двое детей выжили, они были доставлены в люберецкую детскую больницу. В настоящее время устанавливается поезд, сбивший семью.

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