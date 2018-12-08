В парижских манифестациях пострадали 30 человек - ВИДЕО

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Париж. 8 декабря. REPORT.AZ/ В субботу в Париже во время манифестации между "желтыми жилетами" (протестующие против роста цен и увеличения налогов) и полицией произошли столкновения.
Как сообщает западное бюро Report, в ходе столкновений пострадали 30 человек, в том числе трое сотрудников полиции и жандармерии.
Сообщается, что полиция задержала в Париже 615 человек из которых 508 были помещены под стражу.
Всего в городе число манифестантов превышает 8 тыс. человек. В стране оно достигло 31 тыс.
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости