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    В парижских манифестациях пострадали 30 человек - ВИДЕО

    Париж. 8 декабря. REPORT.AZ/ В субботу в Париже во время манифестации между "желтыми жилетами" (протестующие против роста цен и увеличения налогов) и полицией произошли столкновения. 

    Как сообщает западное бюро Report, в ходе столкновений пострадали 30 человек, в том числе трое сотрудников полиции и жандармерии.

    Сообщается, что полиция задержала в Париже 615 человек из которых 508 были помещены под стражу.

    Всего в городе число манифестантов превышает 8 тыс. человек. В стране оно достигло 31 тыс.

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