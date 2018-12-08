В акциях протеста по всей Франции принимают участие более 30 тысяч человек - ВИДЕО

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Париж. 8 декабря. REPORT.AZ/ В акциях протеста "желтых жилетов" по всей Франции принимают участие примерно 31 тыс. человек.
Как сообщает западноевропейское бюро Report, в прошлую субботу число протестующих составило 36 тысяч.
Органами правопорядка задержаны более 700 протестующих.
"Что касается общенационального уровня, включая Париж, то у нас более 700 задержанных; причем в этом движении по всей стране принимают участие 31 тыс. человек, включая 8 тыс. в Париже", - заявили в МВД Франции.
В ходе акции был ранен фотограф газеты “Dimanch“.
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости