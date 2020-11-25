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В Париже полиция разогнала лагерь с палатками мигрантов

В Париже полиция разогнала лагерь с палатками мигрантов Полиция разогнала лагерь с палатками, которые установили мигранты в Париже
Другие страны
25 ноября 2020 г. 04:43
В Париже полиция разогнала лагерь с палатками мигрантов

Полиция разогнала лагерь с палатками, которые установили мигранты в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает BBC News.

В ночь на 24 ноября правоохранительные органы Франции вытеснили людей с площади Республики в Париже. Отмечается, что они расставили там палатки после того, как власти эвакуировали их лагерь в пригороде столицы. Видео и фото, опубликованные различными СМИ, свидетельствуют о жестоких столкновениях между полицейскими и мигрантами. Глава МВД Жеральд Дарманен потребовал отчета от правоохранительных органов.

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