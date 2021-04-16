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В Пакистане заблокировали работу интернета

В Пакистане заблокировали работу интернета Поводом для этого послужила дестабилизация обстановки в крупнейших городах страны
Другие страны
16 апреля 2021 г. 12:06
В Пакистане заблокировали работу интернета

Правительство Пакистана сегодня временно заблокировало работу интернета в стране в целях обеспечения внутренней безопасности.

Как сообщает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dawn.

Поводом для этого послужила дестабилизация обстановки в крупнейших городах страны, где на этой неделе происходили массовые столкновения сторонников радикальной организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) с полицией.

По данным властей, в ходе них в Лахоре, Исламабаде, Пешаваре и других крупнейших городах погибли по меньшей мере семь человек, включая нескольких полицейских. 300 сотрудников сил правопорядка получили ранения.

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