В Пакистане заблокировали работу интернета

Поводом для этого послужила дестабилизация обстановки в крупнейших городах страны

Правительство Пакистана сегодня временно заблокировало работу интернета в стране в целях обеспечения внутренней безопасности.

Как сообщает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dawn.

Поводом для этого послужила дестабилизация обстановки в крупнейших городах страны, где на этой неделе происходили массовые столкновения сторонников радикальной организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) с полицией.

По данным властей, в ходе них в Лахоре, Исламабаде, Пешаваре и других крупнейших городах погибли по меньшей мере семь человек, включая нескольких полицейских. 300 сотрудников сил правопорядка получили ранения.