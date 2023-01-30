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Из-за взрыва в пакистанской мечети погибли 20 человек, ранены 96

Из-за взрыва в пакистанской мечети погибли 20 человек, ранены 96 Взрыв произошел в мечети в городе Пешавар (Пакистан) 70 раненых. У большинства госпитализированных состояние тяжелое.
Другие страны
30 января 2023 г. 14:16
Из-за взрыва в пакистанской мечети погибли 20 человек, ранены 96

В пакистанском городе Пешавар террорист-смертник устроил взрыв в мечети, в результате погибли как минимум 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает AP.

Число раненых возросло до 96.

14.02

Департамент здравоохранения пакистанского города Пешавар объявил о чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях в связи со взрывом в мечети, приведшим гибели 17 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

В результате взрыва ранения получили 90 человек, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным правоохранительных органов, смертник находился в первом ряду молившихся. По словам очевидцев, в момент взрыва мечети было порядка 120 человек.

На данный момент никто из местных террористических группировок пока не взял ответственность за взрыв.

13.35

В результате взрыва в мечети Пешавара погибли по меньшей мере 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Взрыв совершил террорист-смертник.

"Представитель больницы сообщил, что в результате взрыва погибли 17 человек, более 90 раненых доставлены в больницу. По словам медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии", - сообщают местные СМИ.

Сообщается, что среди пострадавших в основном полицейские.

13.32

Взрыв произошел в мечети в городе Пешавар (Пакистан) 70 раненых. У большинства госпитализированных состояние тяжелое.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что часть здания мечети обрушилась, и предполагается, что под завалами находятся несколько человек.

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