Из-за взрыва в пакистанской мечети погибли 20 человек, ранены 96

В пакистанском городе Пешавар террорист-смертник устроил взрыв в мечети, в результате погибли как минимум 20 человек.
Как передает Report, об этом сообщает AP.
Число раненых возросло до 96.
14.02
Департамент здравоохранения пакистанского города Пешавар объявил о чрезвычайной ситуации в медицинских учреждениях в связи со взрывом в мечети, приведшим гибели 17 человек.
Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.
В результате взрыва ранения получили 90 человек, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.
По данным правоохранительных органов, смертник находился в первом ряду молившихся. По словам очевидцев, в момент взрыва мечети было порядка 120 человек.
На данный момент никто из местных террористических группировок пока не взял ответственность за взрыв.
13.35
В результате взрыва в мечети Пешавара погибли по меньшей мере 17 человек.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Взрыв совершил террорист-смертник.
"Представитель больницы сообщил, что в результате взрыва погибли 17 человек, более 90 раненых доставлены в больницу. По словам медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии", - сообщают местные СМИ.
Сообщается, что среди пострадавших в основном полицейские.
13.32
Взрыв произошел в мечети в городе Пешавар (Пакистан) 70 раненых. У большинства госпитализированных состояние тяжелое.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что часть здания мечети обрушилась, и предполагается, что под завалами находятся несколько человек.
Explosion reported inside a mosque at Peshawar in Pakistan near Police lines. Over 17 killed and 90 injured. pic.twitter.com/I3O8OdLRoA