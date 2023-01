Pakistanın Peşavar şəhərində məsciddə törədilən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 25, yaralıların sayı 120-yə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli “Geo TV” telekanalı məlumat yayıb.

13:33

Pakistanın Peşavar şəhərində məsciddə törədilən partlayış nəticəsində 17 nəfər ölüb, 90-dan çox insan yaralanıb.

“Report” “Geo TV”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.