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    В Пакистане прогремели несколько взрывов у здания суда, есть погибшие

    Террорист-смертник подорвался, когда по нему открыл огонь полицейский

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Несколько взрывов прогремели у здания суда в пакистанском городе Танги на севере Пакистана, слышна стрельба, есть погибшие и раненые, сообщает Report со ссылкой на TOLOnews.

    Инцидент произошел cегодня в городе Танги округа Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва. По предварительным данным, убиты 4, ранены 12 человек.

    В полиции заявили, что террорист-смертник подорвался, когда по нему открыл огонь полицейский.

    По сообщениям СМИ, стрельба продолжается. 

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