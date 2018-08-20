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    В Пакистане привели к присяге новое правительство

    © AP Photo / Anjum Naveed

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Пакистана Мамнун Хусейн  cегодня привел к присяге членов нового правительства, утвержденного накануне премьер-министром страны Имраном Ханом. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    В состав нового кабмина вошли 20 человек: 15 министров и пять советников премьер-министра. Среди них: Шах Махмуд Куреши (министр иностранных дел), Первез Кхатак (министр обороны), Мухаммад Фарух Насим (министр юстиции), Асад Умар (министр финансов), Зубейда Джалал (министр оборонной промышленности).

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