В Пакистане привели к присяге новое правительство

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Пакистана Мамнун Хусейн cегодня привел к присяге членов нового правительства, утвержденного накануне премьер-министром страны Имраном Ханом. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В состав нового кабмина вошли 20 человек: 15 министров и пять советников премьер-министра. Среди них: Шах Махмуд Куреши (министр иностранных дел), Первез Кхатак (министр обороны), Мухаммад Фарух Насим (министр юстиции), Асад Умар (министр финансов), Зубейда Джалал (министр оборонной промышленности).