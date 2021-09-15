В ООН турецкого дипломата проводили теплыми аплодисментами

Волкан Бозкир, первый турецкий дипломат, ставший президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передавая эстафету своему преемнику Абдулле Шахиду, напомнил о важной роли Ассамблеи, которая основана на равенстве всех государств.

Волкан Бозкыр, первый турецкий дипломат, ставший президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передавая эстафету своему преемнику Абдулле Шахиду, напомнил о важной роли Ассамблеи, которая основана на равенстве всех государств.

Как передает местное бюро Report, на церемонии присутствовали дипломаты из многих стран, в том числе постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Выступая с прощальной речью, В.Бозкыр сказал, что в этот период он выполнил свои обязанности в условиях тяжелой пандемии и подписал исторические решения. Дипломат отметил, что ему приятно было работать с Генеральным секретарем ООН Гутерришем.

В.Бозкыр поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу за их поддержку во время его президентства.

В своем выступлении он также рассказал об интересных событиях, с которыми он столкнулся во время своего пребывания в должности, и поделился своими воспоминаниями.

Турецкого дипломата в ООН проводили теплыми аплодисментами.

Вусала Аббасова