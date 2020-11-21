В ООН раскритиковали задержание и допрос школьников во Франции

В ООН раскритиковали задержание и допрос четырех школьников во Франции за спор с преподавателем из-за оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда.
"Задержание детей - последний возможный шаг", - сказала агентству
Как передает Report, Уртадо напомнила о положениях "Конвенции ООН о правах ребенка".
Согласно 1-му пункту 3-й статьи Конвенции, интересы несовершеннолетнего должны иметь приоритет во всех вопросах, касающихся детей. Это один из основным принципов Конвенции, подчеркнула представитель УВКПЧ.
Уртадо отметила, что как ООН, так и на уровне правозащитных организаций неоднократно подвергали критике закон "О борьбе с терроризмом Франции".
"Любые обвинения в причастности к терроризму, могут стать поводом для ограничения свободы во Франции. Эта же статья зачастую используются в качестве предлога для давления на несовершеннолетних, тогда как среди детей и подростков нужно вести профилактическую работу, стремится интегрировать их в общество", - уверена представитель УВКПЧ.
Ранее, полиция города Альбервиль задержала четырех 10-летних детей, трое из которых граждане Турции, за спор с преподавателем из-за оскорбительных карикатур в адрес пророка Мухаммеда. Детей и их родителей допрашивали в отделении полиции на протяжении 11 часов.