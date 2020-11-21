О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ООН раскритиковали задержание и допрос школьников во Франции

В ООН раскритиковали задержание и допрос школьников во Франции В ООН раскритиковали задержание и допрос четырех школьников во Франции за спор с преподавателем из-за оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда.
Другие страны
21 ноября 2020 г. 07:22
В ООН раскритиковали задержание и допрос школьников во Франции

В ООН раскритиковали задержание и допрос четырех школьников во Франции за спор с преподавателем из-за оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда.

"Задержание детей - последний возможный шаг", - сказала агентству "Анадолу" пресс-секретарь Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо.

Как передает Report, Уртадо напомнила о положениях "Конвенции ООН о правах ребенка".

Согласно 1-му пункту 3-й статьи Конвенции, интересы несовершеннолетнего должны иметь приоритет во всех вопросах, касающихся детей. Это один из основным принципов Конвенции, подчеркнула представитель УВКПЧ.

Уртадо отметила, что как ООН, так и на уровне правозащитных организаций неоднократно подвергали критике закон "О борьбе с терроризмом Франции".

"Любые обвинения в причастности к терроризму, могут стать поводом для ограничения свободы во Франции. Эта же статья зачастую используются в качестве предлога для давления на несовершеннолетних, тогда как среди детей и подростков нужно вести профилактическую работу, стремится интегрировать их в общество", - уверена представитель УВКПЧ.

Ранее, полиция города Альбервиль задержала четырех 10-летних детей, трое из которых граждане Турции, за спор с преподавателем из-за оскорбительных карикатур в адрес пророка Мухаммеда. Детей и их родителей допрашивали в отделении полиции на протяжении 11 часов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Fransada məktəblilərin polis tərəfindən saxlanılmasını pislədi

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
ВидеоАзербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
20 ноября 2020 г. 20:11
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
20 ноября 2020 г. 17:40
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
20 ноября 2020 г. 15:54
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
20 ноября 2020 г. 14:26
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом потерпевшей поражение страны
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом "потерпевшей поражение страны"
20 ноября 2020 г. 13:05
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули
20 ноября 2020 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
20 ноября 2020 г. 11:38
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
19 ноября 2020 г. 14:13
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi