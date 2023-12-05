В Нью-Йорке в результате нападения с ножом погибли не менее пяти человек

Не менее пяти человек, в том числе двое детей, погибли, еще трое получили ранения в результате поножовщины в Нью-Йорке.
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По ее данным, двое сотрудников полиции были направлены по вызову к дому в боро (городской округ в Нью-Йорке) Куинс. У жилища они обнаружили мужчину, который после первых расспросов напал на них с кухонным ножом, нанес им обоим ранения и был в ответ застрелен.
У дома была обнаружена 11-летняя девочка с ножевыми ранениями, впоследствии признанная мертвой по прибытии в больницу, внутри - трое убитых, включая 12-летнего мальчика, а также пожилая женщина в критическом состоянии.
Подозреваемый опознан, ранее он уже подвергался аресту за домашнее насилие, отмечает ABC.