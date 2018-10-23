 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Никарагуа до 17 возросло число жертв наводнений, вызванных ливнями

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/  Число жертв наводнений, вызванных в Никарагуа проливными дождями, увеличилось до 17. 

    Как передает Report, об этом сообщила в понедельник вице-президент страны Росарио Мурильо. 

    "Большинство из этих людей погибли, пытаясь пересечь вышедшие из берегов реки", - приводит ее слова агентство Prensa Latina. Мурильо отметила, что власти направляют силы и оборудование для помощи семьям, все еще находящимся в опасности из-за сошедшего оползня на севере страны. Ливни продолжаются в разных регионах страны уже более двух недель.

    Ранее сообщалось, что ураган "Майкл" унес жизни 13 человек в Центральной Америке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi