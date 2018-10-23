В Никарагуа до 17 возросло число жертв наводнений, вызванных ливнями

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений, вызванных в Никарагуа проливными дождями, увеличилось до 17.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник вице-президент страны Росарио Мурильо.

"Большинство из этих людей погибли, пытаясь пересечь вышедшие из берегов реки", - приводит ее слова агентство Prensa Latina. Мурильо отметила, что власти направляют силы и оборудование для помощи семьям, все еще находящимся в опасности из-за сошедшего оползня на севере страны. Ливни продолжаются в разных регионах страны уже более двух недель.

Ранее сообщалось, что ураган "Майкл" унес жизни 13 человек в Центральной Америке.